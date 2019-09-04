Политика

RT на русскомRT на русскомЕС приостановил импорт украинских яблок и груш

В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
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Евросоюз приостанавливает импорт яблок и груш из Украины

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