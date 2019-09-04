Политика
RT на русскомЕС приостановил импорт украинских яблок и груш
В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
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Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru 21:49
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Путешествия
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Космос
Эксперты защитили эскизный проект телескопа WFIRST
Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили об успешном завершении стадии защиты эскизного проекта телескопом WFIRST.
Rusargument 11:56
Политика
Киев планирует вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Газета.Ru 13:18
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Экономика
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК 17:02
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия 21:34
Технологии
Amazon тестирует систему оплаты товаров с помощью жестов
Компания Amazon, которая владеет сетью супермаркетов Whole Foods, начала тестировать систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, пишут «Ведомости».
Ореанда-Новости 11:59
Общество
В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине
Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Life.ru 11:37
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Общество
Водолеи могут влюбиться, а Ракам сегодня всё сойдёт с рук
Не исключено, что всё закончится браком. РАК Ракам сегодня всё сойдёт с рук.
Свойкировский.рф 02 сентября в 08:00
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru 14:23
Политика
Депутаты Европарламента призвали Украину не выдавать России обвиняемого в крушении MH17 Цемаха
Накануне сообщалось, что Нидерланды потребовали от Украины не выдавать России похищенного спецслужбами страны из ДНР «подозреваемого» по делу о крушении Boeing МН17 в Донбассе ополченца Владимира Цемаха.
ИА Новороссия 16:07
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов
КП - Санкт-Петербург 04:52
Интернет
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru 12:55
Политика
Минкомсвязи сообщило о планах локализации производства Huawei в России
Минкомсвязи России планирует до конца текущего года договориться с китайской стороной о локализации производства части компонентов компании Huawei на территории РФ.
Life.ru 21:44
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском вчера в 07:13
Происшествия
Тела пилотов Су-25 оказались под завалами
Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru 03:55
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru 19:27
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24