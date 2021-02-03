ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ
«ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет», — говорится в заявлении Борреля. По его словам, ЕС придаёт особое значение данному договору, принимая во внимание его ключевую важность для международной и европейской безопасности.В источнике
Приветствую соглашение о продлении Договора СНВ на пять лет. Договор способствует международной стабильности и имеет большое значение для союзников по НАТО.REGNUM
С чего всё началось
Российское-американское соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) вступило в силу, сообщило
Министерство иностранных дел РФ.
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