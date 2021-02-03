«ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет», — говорится в заявлении Борреля. По его словам, ЕС придаёт особое значение данному договору, принимая во внимание его ключевую важность для международной и европейской безопасности.

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Йенс Столтенберг норвежский политик Приветствую соглашение о продлении Договора СНВ на пять лет. Договор способствует международной стабильности и имеет большое значение для союзников по НАТО. REGNUM

С чего всё началось Российское-американское соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) вступило в силу, сообщило Министерство иностранных дел РФ. Коммерсантъ 08:48