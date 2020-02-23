Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
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ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; после победы на голосовании в Европарламенте начал работу в составе Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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Восточный Иерусалим
Город
Часть Иерусалима, в 1948 году захваченная Трансиорданией в ходе Арабо-израильской войны и не вошедшая в подконтрольный Израилю Западный Иерусалим, а затем, в 1967 году, захваченная Израилем в ходе Шестидневной войны. В результате этих захватов Восточный Иерусалим был в одностороннем порядке аннексирован сначала Трансиорданией, а с 1967 года и по настоящее время - Израилем. Израиль предоставляет жителям Восточного Иерусалима право на получение гражданства, но большинство из них до настоящего времени остаются в статусе резидентов. Как трансиорданская, так и израильская аннексии не были признаны большинством стран мира.
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