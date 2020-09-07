Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

"ЕС ожидает, что власти Белоруссии обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам", - подчеркнул Боррель. По его словам, ЕС введет санкции против лиц, ответственных за "насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Евросоюз выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии

ИА Красная Весна17:04
Московский Комсомолец

Брюссель: белорусские власти продолжают запугивать своих граждан

Московский Комсомолец19:43
РИА Новости

ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:07
Взгляд.ру

ЕС пригрозил Белоруссии санкциями

Взгляд.ру19:45
РЕН ТВ

ЕС призвал власти Белоруссии освободить задержанных оппозиционеров

РЕН ТВвчера в 16:33
ТАСС

Боррель призвал власти Белоруссии освободить всех задержанных, пригрозив санкциями

ТАССвчера в 16:06
Газета.Ru

В ЕС осудили политические репрессии в Белоруссии и пообещали санкции

Газета.Ruвчера в 15:45

Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

В Германии проведут клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer Inc. Если испытания пройдут успешно, компании в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок.
Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре
Интерфаксвчера в 14:07
1

Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости17:05
310

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новостивчера в 17:29
204

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
21

Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

Выяснилось, что незарегистрированная группа из Твери, в которой были восемь детей, утром в воскресенье, 6 сентября, вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
Газета.Ruвчера в 05:12
316

Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
РИА Новости17:29
2