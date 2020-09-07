ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
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"ЕС ожидает, что власти Белоруссии обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам", - подчеркнул Боррель. По его словам, ЕС введет санкции против лиц, ответственных за "насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".В источнике
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