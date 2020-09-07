ЕС призвал власти Белоруссии освободить задержанных оппозиционеров
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Евросоюз осуждает аресты и задержания в Белоруссии, которые проводятся по политическим мотивам. В ЕС ожидают немедленного освобождения всех задержанных, заявил глава дипломатии объединения Жозеп Боррель.В источнике
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