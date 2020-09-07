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РЕН ТВ
РЕН ТВ

ЕС призвал власти Белоруссии освободить задержанных оппозиционеров

Евросоюз осуждает аресты и задержания в Белоруссии, которые проводятся по политическим мотивам. В ЕС ожидают немедленного освобождения всех задержанных, заявил глава дипломатии объединения Жозеп Боррель.В источнике
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REGNUM

В ЕС решительно осудили аресты митингующих в Белоруссии

REGNUM02:09
ТАСС

Боррель призвал власти Белоруссии освободить всех задержанных, пригрозив санкциями

ТАССвчера в 16:06
Московский Комсомолец

Брюссель: белорусские власти продолжают запугивать своих граждан

Московский Комсомолец19:43
РИА Новости

ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:07
ИА Красная Весна

Евросоюз выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии

ИА Красная Весна17:04
РЕН ТВ

ЕС призвал власти Белоруссии освободить задержанных оппозиционеров

РЕН ТВвчера в 16:33
Взгляд.ру

ЕС пригрозил Белоруссии санкциями

Взгляд.ру19:45

В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о задержании на территории Украины пресс-секретаря координационного совета оппозиции Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова, однако сообщения украинских официальных лиц этого не подтверждают.
Интерфакс04:30
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Подозреваемый в подготовке теракта подросток арестован в Красноярске

Красноярск, 8 сентября 2020, 10:58 — REGNUM Подозреваемый в подготовке теракта в школе 15-летний подросток из Минусинского района Красноярского края, который был ранее задержан, арестован до 3 ноября по решению суда.
REGNUM03:58
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