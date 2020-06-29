Политика
КоммерсантъЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
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с чего всё началось
«Сегодня совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в опубликованном заявлении.RT на русском10:36
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Наука
В Австралии нашли останки древнего гигантского вомбата
Останки были обнаружены еще в 1973 году на небольшом пересохшем озере Пинпа, но их до сих пор не описали.
Дилетант 05:42
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Космос
Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал вчера в 18:55
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Здоровье
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Политика
Президент Косова покинет пост, если его обвинит Гаагский трибунал
Президент Косово Хашим Тачи заявил во время обращения к нации в понедельник, что уйдет в отставку, если обвинения в преступлениях против человечности, озвученные в его адрес на прошлой неделе, останутся в силе, сообщила The Financial Times.
Интерфакс 17:06
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
CT news 09:52
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Финансы
Курс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть
По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб. Курс евро вырос на 44 коп. и составил 78,77 руб. Мировые цены на нефть в ходе торгов 29 июня снижаются на фоне роста числа случаев коронавируса в мире.
Rambler News Service 04:10
Транспорт
На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов
Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM 18:05
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Наука
Разработан гель, который заменяет поврежденные хрящи в суставах
Ученым удалось создать экспериментальный гель, который соответствует прочности и долговечности настоящего хряща.
Rusargument 18:12
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Политика
Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну
Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
Футбол
Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену
Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения.
Чемпионат 19:20
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Общество
Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля
Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
Общество
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Политика
Австрийский канцлер заявил о необходимости ограничить миграцию
Вена, 30 июня 2020, 02:23 — REGNUM Политика, направленная на сдерживание миграции в Австрию, должна быть продолжена в целях профилактики межэтнических конфликтов, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 29 июня в эфире телеканала Puls 24.
REGNUM 19:23
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08