Политика

КоммерсантъКоммерсантъЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Читать в источнике
Комментировать992
с чего всё началось
«Сегодня совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в опубликованном заявлении
.
RT на русском10:36

Подробнее о событии

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Газета.Ru14:12

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Известия10:41

Евросоюз продлил экономические санкции против России

РИА Новости11:24

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Коммерсантъ11:00

ЕС продлил санкции против России до января 2021 года

РБК11:31

ЕС продлил на полгода санкции против России

RT на русском10:36

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев

ТАСС10:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
1,6K
Фигурное катание

Медведева намерена стать тренером после завершения карьеры

CT news 16:13
Наука

В Австралии нашли останки древнего гигантского вомбата

Останки были обнаружены еще в 1973 году на небольшом пересохшем озере Пинпа, но их до сих пор не описали.
Дилетант 05:42
1
Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
105
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 14:15
7
Космос

Духи с ароматом космоса планируют создать в США

Пятый канал вчера в 18:55
1
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
392
Политика

В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
16
Здоровье

Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое

Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Политика

Президент Косова покинет пост, если его обвинит Гаагский трибунал

Президент Косово Хашим Тачи заявил во время обращения к нации в понедельник, что уйдет в отставку, если обвинения в преступлениях против человечности, озвученные в его адрес на прошлой неделе, останутся в силе, сообщила The Financial Times.
Интерфакс 17:06
Футбол

Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

CT news 09:52
6
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
561
Финансы

Курс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть

По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб. Курс евро вырос на 44 коп. и составил 78,77 руб. Мировые цены на нефть в ходе торгов 29 июня снижаются на фоне роста числа случаев коронавируса в мире.
Rambler News Service 04:10
174
Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM 18:05
49
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
3,6K
Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
85
Наука

Разработан гель, который заменяет поврежденные хрящи в суставах

Ученым удалось создать экспериментальный гель, который соответствует прочности и долговечности настоящего хряща.
Rusargument 18:12
9
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
284
Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
1K
Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
3
Общество

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
40
Футбол

Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену

Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения.
Чемпионат 19:20
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
245
Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
74
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
174
Общество

Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
364
Общество

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
21
Политика

Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
1,3K
Политика

Австрийский канцлер заявил о необходимости ограничить миграцию

Вена, 30 июня 2020, 02:23 — REGNUM Политика, направленная на сдерживание миграции в Австрию, должна быть продолжена в целях профилактики межэтнических конфликтов, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 29 июня в эфире телеканала Puls 24.
REGNUM 19:23
Экономика

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное