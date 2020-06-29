с чего всё началось

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.

Наука В Австралии нашли останки древнего гигантского вомбата Останки были обнаружены еще в 1973 году на небольшом пересохшем озере Пинпа, но их до сих пор не описали. 1

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 392

Политика В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США. 16

Здоровье Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Политика Президент Косова покинет пост, если его обвинит Гаагский трибунал Президент Косово Хашим Тачи заявил во время обращения к нации в понедельник, что уйдет в отставку, если обвинения в преступлениях против человечности, озвученные в его адрес на прошлой неделе, останутся в силе, сообщила The Financial Times.

Финансы Курс доллара превысил 70 руб. на фоне снижения цен на нефть По состоянию 11:02 по московскому времени курс доллара вырос на 25 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 70,05 руб. Курс евро вырос на 44 коп. и составил 78,77 руб. Мировые цены на нефть в ходе торгов 29 июня снижаются на фоне роста числа случаев коронавируса в мире. 174

Транспорт На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост». 49

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 85

Футбол Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения.

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 174

Общество В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек. 21

Политика Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы. 1,3K

Политика Австрийский канцлер заявил о необходимости ограничить миграцию Вена, 30 июня 2020, 02:23 — REGNUM Политика, направленная на сдерживание миграции в Австрию, должна быть продолжена в целях профилактики межэтнических конфликтов, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 29 июня в эфире телеканала Puls 24.