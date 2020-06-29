с чего всё началось

Совет Евросоюза продлил секторальные экономические санкции против России, сообщается на сайте Совета ЕС. Санкции, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, будут действовать еще полгода, до 31 января 2021 года. Такое решение было принято из-за невыполнения Минских соглашений по Донбассу.

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 16

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Энергетика Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну. 487

Авто Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla Одной версией с горизонтальным экраном мультимедии новый Tucson не ограничится – будет еще одна, с большим вертикальным тачскрином в стиле Volvo и Tesla.

Происшествия В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти. 17

Армия и оружие «До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности. 8

Армия и оружие Украинские военные обстреляли и подожгли дом вместе с жителем в ДНР Стрельба закончилась со стороны украинских военных, и местные жители своими силами погасили огонь и спасли мужчину из пожара.

Культура Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги. 3

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Общество Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19. 1,3K

Армия и оружие Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами» Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания. 2

Авто Audi отзывает в России 389 автомобилей Компания Audi отзывает в России 389 автомобилей Audi A3 и Audi A6, выпущенные в период с 2017 по 2019 год.