Политика

Газета.RuГазета.RuЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил секторальные экономические санкции против России, сообщается на сайте Совета ЕС. Санкции, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, будут действовать еще полгода, до 31 января 2021 года. Такое решение было принято из-за невыполнения Минских соглашений по Донбассу.
Читать в источнике
Комментировать972
с чего всё началось
«Сегодня совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в опубликованном заявлении
.
RT на русском10:36

Подробнее о событии

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Известия10:41

ЕС продлил санкции против России до января 2021 года

РБК11:31

Евросоюз продлил экономические санкции против России

РИА Новости11:24

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Коммерсантъ11:00

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Газета.Ru14:12

ЕС продлил на полгода санкции против России

RT на русском10:36

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев

ТАСС10:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Футбол

«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил гол

CT news 04:31
3
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
81
Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
16
Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
71
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
265
Происшествия

В Пакистане при нападении на биржу погибли семь человек

Газета.Ru 05:18
3
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 14:15
6
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
9
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
9,5K
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
3,5K
Космос

Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

Портал Поиск 07:34
1
Политика

США могут выкупить у Турции системы С-400

Известия 18:07
Футбол

Роналду сделал причёску, как у Куадрадо

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
Евро-футбол.ру 15:55
Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
487
Авто

Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla

Одной версией с горизонтальным экраном мультимедии новый Tucson не ограничится – будет еще одна, с большим вертикальным тачскрином в стиле Volvo и Tesla.
Автоновости дня 04:40
Происшествия

В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку

Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
17
Армия и оружие

«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе

Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости вчера в 01:00
8
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли и подожгли дом вместе с жителем в ДНР

Стрельба закончилась со стороны украинских военных, и местные жители своими силами погасили огонь и спасли мужчину из пожара.
ИА Красная Весна 16:36
Футбол

«Спартак» является фаворитом в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА

В рамках 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своём стадионе примет «Спартак».
Metaratings 08:01
Культура

Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.
ФАН 17:40
3
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
253
Общество

Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США

Отмечается, что предложение расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» для газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 17:59
1
Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
451
Политика

Китайцы оценили участие в параде танков времён войны

В Параде Победы в Москве приняли участие свыше 14 тысяч человек, задействовано более 200 единиц техники.
Победа РФ 04:50
59
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
1,3K
Происшествия

СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

РБК 15:50
4
Армия и оружие

Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»

Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
Утро.ru 13:28
2
Политика

Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
130
Авто

Audi отзывает в России 389 автомобилей

Компания Audi отзывает в России 389 автомобилей Audi A3 и Audi A6, выпущенные в период с 2017 по 2019 год.
Деловое.ТВ 14:15
Общество

Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796

Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное