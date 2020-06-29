Политика
Газета.RuЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил секторальные экономические санкции против России, сообщается на сайте Совета ЕС. Санкции, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, будут действовать еще полгода, до 31 января 2021 года. Такое решение было принято из-за невыполнения Минских соглашений по Донбассу.
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с чего всё началось
«Сегодня совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в опубликованном заявлении.RT на русском10:36
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 14:15
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
Портал Поиск 07:34
Политика
США могут выкупить у Турции системы С-400
Известия 18:07
Футбол
Роналду сделал причёску, как у Куадрадо
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
Евро-футбол.ру 15:55
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
Авто
Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla
Одной версией с горизонтальным экраном мультимедии новый Tucson не ограничится – будет еще одна, с большим вертикальным тачскрином в стиле Volvo и Tesla.
Автоновости дня 04:40
Происшествия
В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку
Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
Армия и оружие
«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе
Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли и подожгли дом вместе с жителем в ДНР
Стрельба закончилась со стороны украинских военных, и местные жители своими силами погасили огонь и спасли мужчину из пожара.
ИА Красная Весна 16:36
Футбол
«Спартак» является фаворитом в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА
В рамках 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своём стадионе примет «Спартак».
Metaratings 08:01
Культура
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.
ФАН 17:40
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Общество
Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США
Отмечается, что предложение расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» для газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 17:59
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Политика
Китайцы оценили участие в параде танков времён войны
В Параде Победы в Москве приняли участие свыше 14 тысяч человек, задействовано более 200 единиц техники.
Победа РФ 04:50
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
Армия и оружие
Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»
Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
Утро.ru 13:28
Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Авто
Audi отзывает в России 389 автомобилей
Компания Audi отзывает в России 389 автомобилей Audi A3 и Audi A6, выпущенные в период с 2017 по 2019 год.
Деловое.ТВ 14:15
Общество
Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796
Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29