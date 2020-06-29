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КоммерсантъКоммерсантъ

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в опубликованном заявлении.
RT на русскомвчера в 10:36
Подробнее о событии

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Известиявчера в 10:41

ЕС продлил санкции против России до января 2021 года

РБКвчера в 11:31

Евросоюз продлил экономические санкции против России

РИА Новостивчера в 11:24

ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

Вести.Ruвчера в 11:23

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Газета.Ruвчера в 14:12

ЕС продлил на полгода санкции против России

RT на русскомвчера в 10:36

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев

ТАССвчера в 10:34
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В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ruвчера в 10:23
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новостивчера в 12:25
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Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ruвчера в 15:00
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Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планетавчера в 06:20
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СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй на переговорах

Президент США Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель "глупой" и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России, а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй называл "дурой", критикуя ее бесхарактерность в отношении Brexit, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости21:26
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Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU

Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости28 июня в 06:51
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