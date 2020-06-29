с чего всё началось

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Политика Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к пяти годам тюрьмы Суд в Париже приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения (три из них условно) по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги в качестве парламентского помощника. 15

Общество В Сочи практически полностью пропало озеро Сочи, Краснодарский край, 29 июня 2020, 21:32 — REGNUM Озеро Малое практически полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи. 2

Общество В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому Превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в Москве на участках 2771 и 2773 в районе Раменки, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Энергетика Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну. 461

Политика Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. 463

Экономика Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8% Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Здоровье Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции. 6

Общество Тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX начались в США Самолет Boeing 737 MAX выполняет первый сертифицированный полет, сообщается на официальной странице Федерального управления гражданской авиации в социальной сети.