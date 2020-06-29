Политика

КоммерсантъКоммерсантъЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
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с чего всё началось
«Сегодня совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в опубликованном заявлении
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RT на русском10:36

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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Газета.Ru14:12

ЕС продлил санкции против России до января 2021 года

РБК11:31

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев

ТАСС10:34

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Коммерсантъ11:00

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Известия10:41

ЕС продлил на полгода санкции против России

RT на русском10:36

Евросоюз продлил экономические санкции против России

РИА Новости11:24
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

РИА Новости 07:35
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Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 14:15
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
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Политика

Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к пяти годам тюрьмы

Суд в Париже приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения (три из них условно) по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги в качестве парламентского помощника.
RT на русском 09:57
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Общество

В Сочи практически полностью пропало озеро

Сочи, Краснодарский край, 29 июня 2020, 21:32 — REGNUM Озеро Малое практически полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи.
REGNUM 14:32
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Общество

В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому

Превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в Москве на участках 2771 и 2773 в районе Раменки, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
РИА Новости 14:07
Транспорт

Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
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Происшествия

СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

РБК 15:05
Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:30
Общество

Меркель заверила, что надевает маску в магазине

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
Интерфакс 13:47
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Здоровье

Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса

Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
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Происшествия

На западе Москвы два человека погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости 15:09
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
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Общество

Тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX начались в США

Самолет Boeing 737 MAX выполняет первый сертифицированный полет, сообщается на официальной странице Федерального управления гражданской авиации в социальной сети.
iReactor 13:46
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Происшествия

Жителя Чечни приговорили к 18 годам колонии за убийство военных

Газета.Ru 12:25
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
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Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Некоторым представителям некоторых категорий работающих пенсионеров будут выплачено дополнительно по 12 000 рублей.
Live24 04:55
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Шоу-бизнес

Юлия Ефременкова рассталась с Мондезиром из-за его агрессивного поведения

StarHit.ru 15:02
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
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Общество

В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
37
Общество

В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
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Шоу-бизнес

Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой

Экспресс газета 04:44
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Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
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Наука

В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд

По мнению ученых, разработанный метод поможет предотвращать некоторые заболевания, так как система очень точно определяет вероятность развития заболевания.
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Общество

МАГАТЭ определит источник выброса радиации в Европе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) устанавливает источник радиационного выброса в Европе.
Московский Комсомолец 14:48
Автоспорт

«Мерседес» в знак борьбы против расизма представил новую ливрею болида

Цензуры.Нет 09:17
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