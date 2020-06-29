с чего всё началось

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Политика Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. 1

Происшествия Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина. 37

Политика Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. 40

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 378

Общество Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля - начале августа. 76

Шоу-бизнес Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). 97

Культура Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. 7

Политика Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. 6

Общество Женевский автосалон-2021 не будет проведён из-за эпидемии коронавируса Женева, Швейцария, 29 июня 2020, 23:18 — REGNUM Организаторы международного Женевского автосалона из-за пандемии коронавируса приняли решение отменить все его мероприятия, запланированные на 2021 год, сообщает 29 июня пресс-служба руководства автосалона.

Общество Штаб соперника Лукашенко заявил о забракованных подписях в поддержку политика Юрист инициативной группы Виктора Бабарико, задержанного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, Максим Знак сообщил о случаях отбраковки избирательными комиссиями поданных подписей в поддержку политика.

Космос Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру вновь отложили Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий.