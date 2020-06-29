Политика

КоммерсантъКоммерсантъЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
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с чего всё началось
«Сегодня совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в опубликованном заявлении
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RT на русском10:36

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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Газета.Ru14:12

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев

ТАСС10:34

Евросоюз продлил экономические санкции против России

РИА Новости11:24

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Коммерсантъ11:00

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Известия10:41

ЕС продлил на полгода санкции против России

RT на русском10:36

ЕС продлил санкции против России до января 2021 года

РБК11:31
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Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
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Политика

Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах

Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
ТАСС 15:41
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Здоровье

Эксперты перечислили продукты для очищения легких от вредной слизи

Вечерний курьер 01:13
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
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Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
37
Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
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Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Общество

Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией

Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля - начале августа.
РИА Новости 11:38
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Здоровье

214 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com 03:57
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Происшествия

СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

РБК 15:50
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
Lenta.ru 16:25
7
Футбол

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича

Российская газета 16:42
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
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Музыка

Самарский губернатор объявил конкурс для зрителей «Рока над Волгой»

В своем инстаграме глава региона в настоящее время проводит конкурс для тех, кто приезжал на фестиваль "Рок над Волгой" в прошлые годы.
SamRU.ru 00:38
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Политика

Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос

Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
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Кино

Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре 2020 года

Kinonews.ru 06:45
4
Общество

Женевский автосалон-2021 не будет проведён из-за эпидемии коронавируса

Женева, Швейцария, 29 июня 2020, 23:18 — REGNUM Организаторы международного Женевского автосалона из-за пандемии коронавируса приняли решение отменить все его мероприятия, запланированные на 2021 год, сообщает 29 июня пресс-служба руководства автосалона.
REGNUM 16:18
Общество

Штаб соперника Лукашенко заявил о забракованных подписях в поддержку политика

Юрист инициативной группы Виктора Бабарико, задержанного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, Максим Знак сообщил о случаях отбраковки избирательными комиссиями поданных подписей в поддержку политика.
Lenta.ru 15:53
Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру вновь отложили

Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
ТАСС вчера в 21:53
Футбол

Денис Глушаков: «Пока сам не знаю, где окажусь в следующем сезоне»

Матч ТВ 14:16
Автоспорт

Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма

Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК 06:44
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Футбол

Тиаго Силва продлил контракт с «ПСЖ» до окончания сезона

Защитник Тиаго Силва продлил контракт с французским "Пари Сен-Жермен" до фактического окончания сезона-2019/20, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 15:20
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
1,3K
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
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Общество

Всероссийскую перепись населения проведут в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесли на будущую весну — она состоится в апреле 2021 года, сообщили в Росстате.
Мойка78 11:07
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

IrkutskMedia 14:20
7
Игры

Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

Помимо стандартной версии игровой приставки на рынок выйдет и ее удешевленная версия.
Astera вчера в 04:39
21
Как работают Яндекс.Новости?
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