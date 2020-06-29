с чего всё началось

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Политика Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.

Экономика В России создадут резерв из 300 млн защитных масок Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.

Общество В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе, сообщает ведомство.

Армия и оружие В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».

Происшествия Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.

Политика Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза.

Политика Трамп сообщил причины исключения России из G8 США были слабы во всем, особенно с Россией! — написал Трамп в своем Twitter.

Общество Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Общество Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).

Общество В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика В ЦИК не исключили голосование на выборах в течение нескольких дней Проводить голосование на протяжении нескольких дней на выборах вполне возможно, заявил РБК член ЦИК Евгений Шевченко.

Происшествия При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.

Общество В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Энергетика Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.

Интернет Ошибка в Windows 10 приводит к бесконечным ложным уведомлениям от Защитника Windows Последующие проверки системы приводят к повторному обнаружению старых элементов, что влечёт за собой циклические предупреждения об угрозе.

Футбол Капитан «Ахмата» Уциев пропустит остаток сезона Ризван Уциев не сможет выйти на поле в пяти оставшихся встречах. У 32-летнего футболиста выявлено повреждение паховых колец.

Футбол Миранчук признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ Официальный сайт РПЛ представил символическую сборную 24-го тура, куда вошли четыре игрока «Зенита».

Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.