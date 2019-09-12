Политика
Петербургский дневникЕвросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России
Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, которое сегодня, 12 сентября, было распространено в Брюсселе, передает ТАСС. Продление индивидуальных ограничительных мер затронуло 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Культура
Участникам «Квартета И» присвоили звание заслуженных артистов РФ
Звания заслуженных артистов РФ получили основатели театра "Квартет И" - Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Российская газета 10:19
Авто
В России появится новый внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году
Предполагается, что новинка Mercedes-Maybach GLS получит уникальный дизайн кузова, позволяющий с легкостью отличить внедорожник от стандартной комплектации.
Rusargument вчера в 13:20
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Политика
Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
RT на русском 16:15
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств
«ВКонтакте» запустила свое приложение для знакомств Lovina, говорится на сайте социальной сети.
РБК 08:53
Наука
Британскими инженерами создан планер, выпрыгивающий из воды как рыба
Британскими инженерами создан робот-планер, выпрыгивающий из воды как летучая рыба на 26 метров полета.
Ugpressa.ru 16:13
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 06:29
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Армия и оружие
Британский самолет-разведчик заметили у северо-западных границ России
Взгляд.ру вчера в 01:41
Политика
Зеленский сообщил о создании карты выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составлении плана выполнения Минских договоренностей с четкими сроками.
Газета.Ru 12:55
Космос
Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд
По состоянию на 31 марта 47,5% акций Yahoo Japan принадлежали SoftBank Group Corp. и ее японскому телекоммуникационному подразделению.
Интерфакс 03:51
Религия
Патриарх Кирилл сменил своего пресс-секретаря
Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла, временно исполняющим обязанности руководителя патриаршей пресс-службы назначен Владимир Легойда, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
РИА Новости 10:25
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Футбол
Васину прооперировали колено в Германии
Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
Sports.ru 11:31
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 10 сентября в 13:42
Здоровье
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru 16:01
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Кино
Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру фильма
Экономика сегодня 10 сентября в 18:29
Футбол
Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России
Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.
РИА Новости 15:59
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:09
Общество
Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня
Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
РБК 09 сентября в 13:44
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29