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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.В источнике
Сергей Цековполитик
Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог.
С чего всё началось
В сообщении
 Европейского совета говорится, что санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБКвчера в 11:01
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ТАСС

ЕС продлил на полгода санкции против граждан России

ТАССвчера в 10:45
ФАН

ЕС продлил санкции против РФ из-за Украины

ФАНвчера в 11:13
Взгляд.ру

ЕС продлил индивидуальные санкции против России по Украине

Взгляд.рувчера в 11:05
РБК

ЕС еще на полгода продлил санкции против России

РБКвчера в 11:01
Lenta.ru

В Совфеде оценили решение Евросоюза продлить санкции против России из-за Украины

Lenta.ruвчера в 13:47
Известия

ЕС на полгода продлил санкции против граждан России

Известиявчера в 10:42
РИА Новости

Евросоюз продлил антироссийские санкции

РИА Новостивчера в 10:27

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
ТАССвчера в 15:36
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ruвчера в 18:38
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Суарес хочет перейти в «Атлетико»

Сам Суарес заинтересован в переходе в стан "матрасников", однако мадридскому клубу нужно продать одного из своих нападающих, чтобы удовлетворить запросы уругвайца по зарплате.
Soccer.ruвчера в 13:32

Кардиологи назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Сотрудники Центра дерматологии и рака кожи Флориды утверждают, что признаками скорого сердечного приступа являются отнюдь не только боли в груди, одышка и тревожности, но и уплотнения на коже, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газет9 сентября в 04:07
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Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории

Уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в Следственном комитете (СК), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РБКвчера в 12:51
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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