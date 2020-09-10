ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
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«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.В источнике
Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог.
С чего всё началось
В сообщении
Европейского совета говорится, что санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Lenta.ruвчера в 13:47