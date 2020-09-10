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Компания
Компания

ЕС продлил на полгода санкции против граждан и юрлиц России

Евросоюз продлил на полгода — до 15 марта — действие санкций в отношении физических и юридических лиц России, введенных после событий на Украине. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 Европейского совета говорится, что санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБК11:01
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РБК

ЕС еще на полгода продлил санкции против России

РБК11:01
News.ru

ЕС продлил на полгода санкции в отношении России по Украине

News.ru10:52
Газета.Ru

Евросоюз продлил на полгода санкции против России

Газета.Ru10:44
Известия

ЕС на полгода продлил санкции против граждан России

Известия10:42
Lenta.ru

Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины

Lenta.ru10:33
ТАСС

ЕС продлил на полгода санкции против граждан России

ТАСС10:45
РИА Новости

Евросоюз продлил антироссийские санкции

РИА Новости10:27

В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

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РИА Новости08:46
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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00