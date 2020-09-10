ЕС продлил на полгода санкции против граждан и юрлиц России
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Евросоюз продлил на полгода — до 15 марта — действие санкций в отношении физических и юридических лиц России, введенных после событий на Украине. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.В источнике
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