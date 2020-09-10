Евросоюз продлил на полгода — до 15 марта — действие санкций в отношении физических и юридических лиц России, введенных после событий на Украине. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Сергей Цеков политик Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог.