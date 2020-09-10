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Компания

ЕС продлил на полгода санкции против граждан и юрлиц России

Евросоюз продлил на полгода — до 15 марта — действие санкций в отношении физических и юридических лиц России, введенных после событий на Украине. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.В источнике
Сергей Цековполитик
Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог.
С чего всё началось
В сообщении
 Европейского совета говорится, что санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБКвчера в 11:01
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РБК

ЕС еще на полгода продлил санкции против России

РБКвчера в 11:01
ФАН

ЕС продлил санкции против РФ из-за Украины

ФАНвчера в 11:13
Взгляд.ру

ЕС продлил индивидуальные санкции против России по Украине

Взгляд.рувчера в 11:05
Lenta.ru

В Совфеде оценили решение Евросоюза продлить санкции против России из-за Украины

Lenta.ruвчера в 13:47
ТАСС

ЕС продлил на полгода санкции против граждан России

ТАССвчера в 10:45
Известия

ЕС на полгода продлил санкции против граждан России

Известиявчера в 10:42
РИА Новости

Евросоюз продлил антироссийские санкции

РИА Новостивчера в 10:27

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
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Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

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