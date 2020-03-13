Евросоюз продлил санкции в отношении граждан России на полгода. Об этом сообщается на сайте официального журнала Европейского союза в пятницу, 13 марта. Речь идет о рестрикциях с формулировкой «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

ЕС продлил на полгода санкции против россиян

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