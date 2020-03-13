Политика

ИзвестияИзвестияЕС продлил на полгода санкции против россиян

Евросоюз продлил санкции в отношении граждан России на полгода. Об этом сообщается на сайте официального журнала Европейского союза в пятницу, 13 марта. Речь идет о рестрикциях с формулировкой «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
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ЕС продлил еще на полгода санкции против России

РБК12:53

ЕС продлил санкции против россиян

Вести.Ru11:49

Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине

Взгляд.ру08:18

ЕС на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции

РИА Новости11:51

Евросоюз продлил санкции против России

Газета.Ru11:23

Евросоюз продлил санкции в отношении граждан России

ТАСС11:07

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции «за подрыв суверенитета Украины»

Финмаркет06:59
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Политика

Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
BFM.ru 15:33
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение 09:13
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Хоккей

Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
ProstoProSport вчера в 16:18
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 45

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось с 34 до 45, сообщили в пятницу, 13 марта, в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Известия 09:10
Биатлон

Куклина стала седьмой в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

Российская биатлонистка Лариса Куклина финишировала на седьмой позиции по итогам спринта женщин в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
ProstoProSport 11:41
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС 15:52
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Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Вести.Ru 12:58
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости 13:41
Армия и оружие

Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
ГЛАС.RU 08:07
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
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Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

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Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:38
Шоу-бизнес

Александр Гудков: «Мы с Варнавой видели друг друга голыми»

StarHit.ru 15:00
Происшествия

Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии

В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Российская газета 11:22
Здоровье

В Кирове выявлен первый случай коронавируса

В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Эхо Москвы в Кирове 07:07
Происшествия

В Омской области депутат избил пенсионера на заправке

Народному избраннику не понравилось, что дедушка плохо убрал снег. По словам очевидцев, депутат начал пинать несчастного пенсионера.
РИА ОмскИнформ 02:16
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).
ТАСС Наука 05:32
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
РБК 13:02
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Футбол

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Атлетико»

ProstoProSport 11 марта в 15:11
Общество

В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
RT на русском 14:35
Происшествия

В Москве из-за штормового ветра погиб человек

В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом сообщает РИА "Новости". Штормовой ветер в столице бушует уже второй день.
Газета.Ru 07:24
Шоу-бизнес

Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина

Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Рамблер 14:08
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
ТК Звезда 08:26
Общество

Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
RT на русском 15:22
Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Напомним, на текущий момент Италия является крупнейшим в мире очагом распространения коронавируса.
Shraibikus News 14:17
Игры

Слухи: Death Stranding оказалась коммерческим провалом

По словам инсайдера, Death Stranding изначально задумывалась как нечто более мрачное и страшное, однако примерно за полтора года до релиза разработчики во главе с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) двинулись в другом направлении.
3DNews 06:25
Политика

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
РИА Новости 13:29
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