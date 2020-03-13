Политика
ИзвестияЕС продлил на полгода санкции против россиян
Евросоюз продлил санкции в отношении граждан России на полгода. Об этом сообщается на сайте официального журнала Европейского союза в пятницу, 13 марта. Речь идет о рестрикциях с формулировкой «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
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Политика
Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
Армия и оружие
Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД
В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Хоккей
Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 45
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось с 34 до 45, сообщили в пятницу, 13 марта, в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Биатлон
Куклина стала седьмой в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти
Российская биатлонистка Лариса Куклина финишировала на седьмой позиции по итогам спринта женщин в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Происшествия
Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Здоровье
В Кирове выявлен первый случай коронавируса
В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Происшествия
В Омской области депутат избил пенсионера на заправке
Народному избраннику не понравилось, что дедушка плохо убрал снег. По словам очевидцев, депутат начал пинать несчастного пенсионера.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Футбол
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Атлетико»
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Происшествия
В Москве из-за штормового ветра погиб человек
В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом сообщает РИА "Новости". Штормовой ветер в столице бушует уже второй день.
Шоу-бизнес
Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина
Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Общество
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Напомним, на текущий момент Италия является крупнейшим в мире очагом распространения коронавируса.
Игры
Слухи: Death Stranding оказалась коммерческим провалом
По словам инсайдера, Death Stranding изначально задумывалась как нечто более мрачное и страшное, однако примерно за полтора года до релиза разработчики во главе с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) двинулись в другом направлении.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.