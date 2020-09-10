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Евросоюз на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года - продлил действие черного списка физических и юридических лиц России, а также Украины. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС. Как следует из документа, Совет принял решение в письменной форме, то есть без обсуждения.В источнике
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