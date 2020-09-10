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Российская газета
Российская газета

ЕС продлил на полгода санкции в отношении граждан РФ

Евросоюз на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года - продлил действие черного списка физических и юридических лиц России, а также Украины. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС. Как следует из документа, Совет принял решение в письменной форме, то есть без обсуждения.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 Европейского совета говорится, что санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБК11:01
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Взгляд.ру

ЕС продлил индивидуальные санкции против России по Украине

Взгляд.ру11:05
РБК

ЕС еще на полгода продлил санкции против России

РБК11:01
News.ru

ЕС продлил на полгода санкции в отношении России по Украине

News.ru10:52
Известия

ЕС на полгода продлил санкции против граждан России

Известия10:42
Lenta.ru

Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины

Lenta.ru10:33
РИА Новости

Евросоюз продлил антироссийские санкции

РИА Новости10:27
ТАСС

ЕС продлил на полгода санкции против граждан России

ТАСС10:45

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Ведомости12:04
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАСС06:24
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36
2

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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Посол РФ подарил Лукашенко старую карту с Белоруссией в составе России

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и подарил ему карту Российской империи XIX века, в состав которой тогда входила территория республики.
Ruposters.ru08:50
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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