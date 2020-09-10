Евросоюз на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года - продлил действие черного списка физических и юридических лиц России, а также Украины. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС. Как следует из документа, Совет принял решение в письменной форме, то есть без обсуждения.

С чего всё началось сообщении Европейского совета говорится, что санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. РБК 11:01