Евросоюз на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года - продлил действие черного списка физических и юридических лиц России, а также Украины. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС. Как следует из документа, Совет принял решение в письменной форме, то есть без обсуждения.

Сергей Цеков политик Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог.