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Российская газета
Российская газета

ЕС продлил на полгода санкции в отношении граждан РФ

Евросоюз на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года - продлил действие черного списка физических и юридических лиц России, а также Украины. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС. Как следует из документа, Совет принял решение в письменной форме, то есть без обсуждения.В источнике
Сергей Цековполитик
Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог.
С чего всё началось
В сообщении
 Европейского совета говорится, что санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБК11:01
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Lenta.ru

В Совфеде оценили решение Евросоюза продлить санкции против России из-за Украины

Lenta.ru13:47
Взгляд.ру

ЕС продлил индивидуальные санкции против России по Украине

Взгляд.ру11:05
ТАСС

ЕС продлил на полгода санкции против граждан России

ТАСС10:45
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ЕС еще на полгода продлил санкции против России

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Евросоюз продлил антироссийские санкции

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ЕС продлил на полгода санкции в отношении России по Украине

News.ru10:52

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму
РИА Новости08:46
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Telegraph: НАТО намерено «блокировать господство России» в Арктике

ВМС Великобритании возглавили арктическую миссию четырех стран НАТО, призванную блокировать господство России за Северным полярным кругом, тем самым продемонстрировав Москве, что она не может чувствовать себя чересчур свободно в Арктике.
Евразия Daily09:32
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Великобритания отказалась отозвать законопроект о внутреннем рынке

"Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович потребовал, чтобы Великобритания отозвала законопроект о внутреннем рынке, я объяснил ему, что мы не будем этого делать и не можем так поступить", - рассказал Гоув.
Газета.Ru14:27

ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Rambler News Service13:33
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Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru12:26
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NASA предложило скупать у частных компаний грунт с поверхности Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предложило американским и другим частным компаниям за вознаграждение принять участие в конкурсе на забор реголита с поверхности Луны и доставку его на Землю в собственность NASA.
ТАСС12:58

В Киеве ужесточат карантин из-за COVID-19

В «оранжевой зоне» адаптивного карантина запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и с нахождением более одного человека на 20 кв м. Кроме того, в «оранжевой зоне» запрещена работа хостелов, гостиниц, спортзалов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря.
Известия13:03

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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