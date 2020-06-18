Политика
Газета.RuЕС продлил санкции против Крыма
В документе ЕС отмечается, что экономические ограничения продлеваются до 23 июня 2021 года. Глава МИД Украины уже выразил благодарность по этому поводу и призвал к усилению санкционного давления. Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
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Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета 17:16
Наука
В Швейцарии был создан самый маленький двигатель в мире
МедиаПоток вчера в 05:08
Политика
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль
Внуки президента звонят ему в Кремль.
Российская газета 07:35
Армия и оружие
Огневая точка ВСУ подавлена на юге Донбасса
REGNUM вчера в 16:45
Армия и оружие
Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией
Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU 09:18
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
РИА Новости 16:58
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 03:48
Футбол
РФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
Газета.Ru 09:48
Гаджеты
В сеть выложили фото LEGO-набора классической видеокарты Nvidia GeForce 256
Вашингтон, 17 июня 2020, 21:19 — REGNUM Опубликованы фотографии LEGO-версии видеокарты GeForce 256, которую компания Nvidia выпустила в 1999 году.
REGNUM вчера в 14:19
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
Здоровье
Еще 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области
На 16 июня в Свердловской области у 9789 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 16 июня в 03:48
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Происшествия
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
Псковское агентство информации 07:16
Единоборства
Глава Fight Nights готов организовать поединок Плющенко с Навальным
Известный российский промоутер и глава Fight Nights Global Камил Гаджиев дал интервью Sport24, в котором прокомментировал гипотетический бой между бывшим фигуристом Евгением Плющенко и оппозиционером Алексеем Навальным.
Sport.ru 05:00
Здоровье
Пять симптомов рака кишечника перечислил онколог
Врач-онколог Иван Карасев заявил в своем Instagram, что признаками недуга являются кровь в стуле, боли в районе пупка, диарея, запоры, вздутие живота, рвота и тошнота.
Live24 05:10
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 14:29
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Здоровье
Спрос на частные медицинские услуги в Петербурге упал на 90%
Количество обращений в частные клиники во время пандемии коронавируса в Петербурге упало на 90%, сообщил Александр Солонин, генеральный директор СРО "Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга".
DP.RU 05:26
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
REGNUM вчера в 08:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Путин призвал не превращать экономику в инструмент конфронтации
"Недопустимо превращать экономику в инструмент давления и конфронтации", - написал он в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.
РИА Новости 16:26
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
РИА Новости 15:49