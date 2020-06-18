Политика
Газета.RuЕС продлил санкции против Крыма
В документе ЕС отмечается, что экономические ограничения продлеваются до 23 июня 2021 года. Глава МИД Украины уже выразил благодарность по этому поводу и призвал к усилению санкционного давления. Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Читать в источнике
Оценить239
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Общество
Утверждена подача документов поступающими в вузы в онлайн-формате
Поступающие на обучение в вузы в 2020 году смогут подать заявление на поступление с набором необходимых документов в электронном виде с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».
REGNUM 16:30
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан 09:59
Космос
Над Австралией пронесся астероид
Над Австралией пронёсся огромный астероид, по мнению некоторых астрономов, самый яркий за всю историю наблюдений, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Кино
Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Зак Снайдер, судя по всему, до сих пор не нанял себе сотрудников, которые бы занимались продвижением его режиссерской версии "Лиги справедливости", чтобы он смог больше времени уделять непосредственно производственному процессу.
Российская газета 14:36
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
Шоу-бизнес
Стас Михайлов, Олег Газманов, Ольга Бузова: СМИ составили список представителей шоу-бизнеса, которые агитируют за поправки в Конституцию
Вечерняя Казань 10:47
Шоу-бизнес
Актриса Ребел Уилсон за четыре дня похудела на три килограмма
Актрисе благодаря интенсивным тренировкам удалось за четыре дня сбросить три килограмма.
RuNews24.ru 13:56
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело, об этом сообщил сам политик на митинге своих сторонников возле суда в Киеве.
РИА Новости 08:47
Политика
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
По словам главы КГК, обнаруженные у задержанных по делу «Белгазпромбанка» деньги принадлежат экс-главе банка и претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико.
Евразия Daily 13:12
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Специалисты сообщили о намерении компании Microsoft развернуть принудительную установку операционной системы Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением более старых версий.
Vevby.ru 16:39
Общество
Состоялся релиз The Last of Us Part II
CyberSport.ru 18:07
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
Футбол
«Ростов» может отправить на игру с «Сочи» игроков 2003 года рождения
"Ростов" хочет отправить на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи" игроков 2003 года рождения, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:45
Религия
Отец Сергий ответил на обвинения в захвате женского монастыря
Как ранее сообщала «Областная газета», в конце апреля бывший духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции.
Областная газета вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Дело о разводе Телегина и Пелагеи перенесли на 26 июня
В пресс‑службе Никулинского суда Москвы сообщили, что судебное заседание по разводу форварда ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи пройдет 26 июня.
Московский Комсомолец 03:56
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Экономика
Россия строит будущее своей нефтегазохимии
Речь идет о выделении из природного газа тяжелых, более ценных углеводородов с последующей переработкой их в продукты нефтегазохимии — в первую очередь это полимеры.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Экс-руководителей барнаульского «Горзеленхоза» оштрафовали за взятку
Экс-руководителей барнаульского «Горзеленхоза» оштрафовали за взятку В Барнауле (Алтайский край) завершился суд над экс-директором МУП «Горзеленхоз» Сергеем Гончаровым и бывшим главным инженером предприятия Евгением Резанцевым.
Коммерсантъ Новосибирск 10:30
Авто
Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии
По мнению Игоря Моржаретто, в целом стоимость автомобилей в РФ неизменно будет повышаться, что вполне логично, ведь рост доллара за последние месяцы составил около 15%.
Новые автомобили 11:27
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Наука
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Армия и оружие
Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая
МИД КНР заявил, что индийские военные пересекли границу и напали на китайских военных.
Москва 24 16 июня в 18:54