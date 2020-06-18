Политика

Газета.RuГазета.RuЕС продлил санкции против Крыма

В документе ЕС отмечается, что экономические ограничения продлеваются до 23 июня 2021 года. Глава МИД Украины уже выразил благодарность по этому поводу и призвал к усилению санкционного давления. Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
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