Политика
Газета.RuЕС продлил санкции против Крыма
В документе ЕС отмечается, что экономические ограничения продлеваются до 23 июня 2021 года. Глава МИД Украины уже выразил благодарность по этому поводу и призвал к усилению санкционного давления. Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
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Политика
Вучич подарил Лаврову местные вина и табакерку
РИА Новости 09:55
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Происшествия
Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова
RT на русском 18:19
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Общество
Мусоропроводы во всех домах России предложили законсервировать
Мусоропроводы во всех домах России предложили законсервировать.
Нижегородская Правда 10:21
Здоровье
Сбербанк запустил сервис «СберЗдоровье»
Сервисом пользуются в целом 7 000 000 клиентов. Семнадцатого мая бренд DocDoc поменял свое название на «СберЗдоровье».
Evo-rus.com 05:25
Политика
К чему приведёт тройное унижение Антона Силуанова?
Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM Оказывается и да, и нет.
REGNUM 09:35
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Политика
МИД Литвы вызвал представителя посольства России
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за законопроекта о признании недействительным постановления с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему.
Rambler News Service 15:37
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Политика
Трамп объяснил, почему США выведут часть войск из Германии
Американский лидер отметил, что США "сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого", а германская сторона "задерживает платежи в НАТО".
ТАСС 18:52
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Политика
Наивысший в истории человечества: Трамп обещал США рекорд по ВВП
РИА Новости Как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, ВВП США в III квартале 2020 года достигнет самого высокого показателя в истории человечества.
РЕН ТВ 18:53
Общество
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
Общее число умерших превысило 3,4 тысячи.
Эхо Москвы 16 июня в 16:01
Здоровье
В Алтайском крае осталось всего пять районов без коронавируса
За прошедшие сутки вновь зарегистрировано 72 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших составляет 2939 человек.
Вести Алтай 16 июня в 04:13
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Политика
Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 14:37
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Футбол
«Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью
LiveSport.ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 14:29
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Политика
Путин оценил слова Зеленского о вине СССР в развязывании войны
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Зеленский приехал в Польшу и уравнял Советский Союз с нацистской Германией, обвинив СССР в сговоре с Гитлером для развязывания войны.
REGNUM 14:39
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Происшествия
Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии
Семилетний мальчик погиб от удара молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского залива.
Известия 16:10
Политика
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль
О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 13:03
Транспорт
Светофор на Мира — Крайней переводят в трехфазный режим работы
Сахалин.Инфо 19:37