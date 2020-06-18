Политика
Газета.RuЕС продлил санкции против Крыма
В документе ЕС отмечается, что экономические ограничения продлеваются до 23 июня 2021 года. Глава МИД Украины уже выразил благодарность по этому поводу и призвал к усилению санкционного давления. Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
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Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Общество
В Краснодарском крае открываются все отели после карантина
В Краснодарском крае с 21 июня открываются все отели. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
СочиСтрим 05:48
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ 08:33
Политика
МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян
Позиция МИДа не изменилась с 29 мая, тогда министерство рассчитывало, что решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и в июне ‒ июле, передавал «Интерфакс».
Ведомости 07:43
Экономика
Burger King не платит за аренду и лишается помещений
«Ъ» выяснил, что из-за неуплаты аренды Burger King уже лишилась помещений для ресторанов на Грузинском валу у Белорусского вокзала, а также на Мясницкой улице.
Retailer.ru 03:46
Происшествия
Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Футбол
Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась
Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома», пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:50
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
Общество
Суд освободил под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна
По решению судьи Арсена Никогосяна, второй президент Армении будет освобожден после уплаты залога в размере 2 млрд драмов, что составляет около $4 млн.
ИА Красная Весна 09:55
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Наука
Для работы с синхротроном СКИФ потребуется около 500 специалистов
Как сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН РБК-Новосибирск, необходимо 150 сотрудников, имеющих опыт в работе на экспериментальных станциях СИ, 120 физиков и инженеров, принимавших участие в эксплуатации ускорительного комплекса Центра, 80 специалистов инженерно-технологических служб.
Atas.info 03:46
Общество
Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса.
News.ru 11:40
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Наука
Медиальная префронтальная кора выдала одиноких людей
Наконец, ученые рассмотрели, как на активность медиальной префронтальной коры при оценке других людей влияет то, насколько одинокими чувствовали себя участники.
N+1 09:21
Политика
Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Общество
Попова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября
«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть в том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 21:01
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
Экономика
Воронежский губернатор потребовал сохранить рост зарплаты бюджетников
На текущий год региональные власти запланировали поднять средний уровень зарплат в учреждениях культуры до 30680 руб.
Обозреватель Врн 03:09
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»
Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19