Политика

BFM.ruBFM.ruЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
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ЕС объявил новый срок «крымских санкций» против России

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ЕС продлил крымский пакет санкций против России еще на год

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В Киеве сообщили о продлении «крымских санкций» Евросоюзом

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Евросоюз продлил на год санкции в отношении России по Крыму

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ЕС на год продлил санкции против РФ за присоединение Крыма

Газета.Ru08:38

ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России

РИА Новости08:35
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Происшествия

Модель Вячеслава Зайцева погибла во время стрельбы в Москве

Lenta.ru 09:40
Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК вчера в 16:52
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости 04:27
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Политика

Вучич заявил, что для любого решения по Косово нужно согласие России

В ходе встречи Александр Вучич указал, что «одна вещь ясна – если бы когда-либо каким-либо образом дойдет до любого решения по Косово, для любого решения нужно будет согласие РФ, из-за Совбеза ООН и из-за того, что мы не хотим, чтобы со всеми другими проконсультировались, а с Россией – нет».
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Шоу-бизнес

Эмбер Херд изменила Деппу с Илоном Маском и Карой Делевинь

В ходе судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд стало известно, что помимо актов домашнего насилия со стороны Эмбер, была и измена — Херд провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь.
Uznayvse.ru 08:14
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Шоу-бизнес

Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии

РИА Новости 07:22
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Общество

В Белоруссии объяснили задержание Бабарико

Государственное телевидение Белоруссии сообщает, что всего по делу «Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек, многие дают показания против экс-главы банка Бабарико как организатора преступной схемы, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 10:15
Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
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Энергетика

«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
RT на русском 09:10
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Общество

В США умерла сестра Джона Кеннеди

Джин Кеннеди Смит, сестра 35-го президента США Джона Кеннеди, скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 08:23
Здоровье

В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

В медицинском учреждение в Москве из-за нового заболевания, вызванного опасной инфекцией COVID-19, трагически умерла двухлетняя девочка Мария Паршикова.
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
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Здоровье

Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год

Британские исследователи пришли к выводу, что достаточное количество физических нагрузок поможет предотвратить примерно 4 млн преждевременных смертей в мире.
MedikForum.ru 07:10
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Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
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Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения

Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
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Общество

Попова рассказала, когда Россия откроет границы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия сможет открыть границы, когда риск заражения коронавирусом станет минимальным.
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Энергетика

Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
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Политика

Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

Как сообщают источники "Интерфакса", глава российского государства Владимир Путин намерен обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию России.
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Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии

Российская газета 04:20
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Здоровье

Артисты исполнят гимн омским медикам

Праздничная программа приурочена ко Дню медицинского работника.
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Происшествия

В России шесть человек попали в ДТП и сгорели заживо

«Московский комсомолец» утверждает, что находившиеся в машинах люди сгорели заживо.
Lenta.ru 05:18
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
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Происшествия

Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

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Общество

Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале

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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
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Порошенко избежал ареста в суде

Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
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Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы

Американская актриса Кристен Стюарт получит роль принцессы Дианы в новом фильме Пабло Ларраина.
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Mazda представил пикап Mazda BT-50 нового поколения

Как и ожидалось, дизайн новой Mazda BT-50 2021 модельного года выполнен в фирменном стиле марки — Kodo, благодаря этому совершенно новый пикап напоминает спереди кроссовер Mazda CX-5.
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