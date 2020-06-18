Политика
BFM.ruЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
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Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 04:27
Политика
Вучич заявил, что для любого решения по Косово нужно согласие России
В ходе встречи Александр Вучич указал, что «одна вещь ясна – если бы когда-либо каким-либо образом дойдет до любого решения по Косово, для любого решения нужно будет согласие РФ, из-за Совбеза ООН и из-за того, что мы не хотим, чтобы со всеми другими проконсультировались, а с Россией – нет».
Страна Советов on-line 10:06
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Шоу-бизнес
Эмбер Херд изменила Деппу с Илоном Маском и Карой Делевинь
В ходе судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд стало известно, что помимо актов домашнего насилия со стороны Эмбер, была и измена — Херд провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь.
Uznayvse.ru 08:14
Общество
В Белоруссии объяснили задержание Бабарико
Государственное телевидение Белоруссии сообщает, что всего по делу «Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек, многие дают показания против экс-главы банка Бабарико как организатора преступной схемы, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 10:15
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Энергетика
«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
RT на русском 09:10
Общество
В США умерла сестра Джона Кеннеди
Джин Кеннеди Смит, сестра 35-го президента США Джона Кеннеди, скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 08:23
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
В медицинском учреждение в Москве из-за нового заболевания, вызванного опасной инфекцией COVID-19, трагически умерла двухлетняя девочка Мария Паршикова.
Evo-rus.com 03:30
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Здоровье
Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год
Британские исследователи пришли к выводу, что достаточное количество физических нагрузок поможет предотвратить примерно 4 млн преждевременных смертей в мире.
MedikForum.ru 07:10
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения
Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
Общество
Попова рассказала, когда Россия откроет границы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия сможет открыть границы, когда риск заражения коронавирусом станет минимальным.
Невские Новости 06:42
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Политика
Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Как сообщают источники "Интерфакса", глава российского государства Владимир Путин намерен обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию России.
Инфорос 02:19
Армия и оружие
Forbes усомнился в перспективах производства Су-25 в Грузии
Российская газета 04:20
Здоровье
Артисты исполнят гимн омским медикам
Праздничная программа приурочена ко Дню медицинского работника.
12 Канал Омск 04:33
Происшествия
В России шесть человек попали в ДТП и сгорели заживо
«Московский комсомолец» утверждает, что находившиеся в машинах люди сгорели заживо.
Lenta.ru 05:18
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
Общество
Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале
Lenta.ru вчера в 06:41
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Политика
Порошенко избежал ареста в суде
Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
Кино
Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт получит роль принцессы Дианы в новом фильме Пабло Ларраина.
iReactor вчера в 13:11
Авто
Mazda представил пикап Mazda BT-50 нового поколения
Как и ожидалось, дизайн новой Mazda BT-50 2021 модельного года выполнен в фирменном стиле марки — Kodo, благодаря этому совершенно новый пикап напоминает спереди кроссовер Mazda CX-5.
Тарантас Ньюс вчера в 00:45