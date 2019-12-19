Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года. Санкции коснутся финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Происшествия В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира "Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Политика Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.

Политика Зюганов не услышал от Путина ответа на главный вопрос Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не услышал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ответа на вопрос о мерах против вымирания России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Политика Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.

Политика Эрдоган: Турция намерена активизировать сотрудничество с ПНС в Ливии Напомним, что 28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии.

Происшествия Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Бобруйска Александра Осиповича, убившего двух женщин, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Владимировна Иванова.

Общество Горбачев сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.

Политика Путин назвал автора украинской идентичности Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.

Политика Путин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik в Эстонии Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг сотрудников Sputnik в Эстонии, которые получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования.