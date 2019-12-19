Политика
РИА НовостиЕС продлил санкции против России
Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года. Санкции коснутся финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
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Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Политика
Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину
Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Гаджеты
IPhone SE 2 с металлической рамкой показали на рендерах
Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.
Здоровье
Педиатр назвала продукты, которыми нельзя кормить младенцев
Врач-педиатр Татьяна Буцкая перечислила продукты, которыми категорически нельзя кормить младенцев. Младенца нельзя кормить сухим молоком.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Армия и оружие
Район Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел ВСУ – СЦКК
Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Политика
Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Напоминая о долге, глава государства прокомментировал решение стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" три миллиарда долларов.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Политика
На YouTube пресс-конференция Путина набрала 37 тысяч дизлайков
Онлайн трансляция 15-й пресс-конференции президента России Владимир Путина началась 19 декабря в 12:00 и уже получила 37 тысяч дизлайков.
Наука
Северный магнитный полюс меняет направление: он приближается к России
Северному магнитному полюсу дали условный статус «блуждающего», скорость его движения составляет примерно 55 километров в год.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Политика
Кадыров ответил на слова Путина о его отце
Энергетика
Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Политика
Путин назвал самые тяжелые события за годы его президентства
Президент России Владимир Путин во время диалога с журналистами в рамках большой пресс-конференции назвал самые грустные события за 20 лет президентства.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Здоровье
В медицинский центр «Белая роза» в Твери ежедневно поступает десятки тысяч звонков
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.