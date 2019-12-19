Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года. Санкции коснутся финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
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ЕС продлил санкции против России из-за Крыма

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Известия08:53

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

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