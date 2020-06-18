Главы государств и правительств Европейского союза приняли решение продлить еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран ЕС.

ЕС продлит на полгода экономические санкции против России

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