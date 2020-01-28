Политика

REGNUMREGNUMЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года. Тем, кто оказался в чёрном списке, запрещён въезд в ЕС.
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