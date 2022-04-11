Пятый санкционный пакет ЕС, введенный в действие 8 апреля, расширил запрет для европейского бизнеса на поставки в Россию технику и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ).
Наиболее критическим выглядит запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа: в России использовались спиральновитые теплообменники американской Air Products, а после санкций 2014 года — немецкой Linde.
Компания Meta* продлила до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, "унижающие человеческое достоинство", передает агентство Рейтер со ссылкой на документы фирмы.
Власти России решили повременить с принятием законопроекта, который предполагает внешнее управление в иностранных компаниях, уходящих из страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.
Учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты альянса получили первый опыт маневрирования в условиях эстонского ландшафта, сообщила в понедельник пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.