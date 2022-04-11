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ЕС расширил ограничения на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и производства СПГ

Пятый санкционный пакет ЕС, введенный в действие 8 апреля, расширил запрет для европейского бизнеса на поставки в Россию технику и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ).
ТАСС
Под вопросом находится реализация уже строящихся проектов НОВАТЭКа и «Газпрома» «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ», поскольку запрет распространяется и на заключенные и оплаченные контракты.
Коммерсантъ
Наиболее критическим выглядит запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа: в России использовались спиральновитые теплообменники американской Air Products, а после санкций 2014 года — немецкой Linde.
Коммерсантъ
В список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы.
Взгляд.ру

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Евросоюз отказался поставлять России оборудование для производства сжиженного газа
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