РИА НовостиЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Открытие»ЕС расширяет санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и Банка "Открытие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.РИА НовостиПомимо четырех банков, в списках фигурирует АО Концерн "Калашников", Судостроительный завод "Янтарь", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО Концерн "Созвездие", ООО "Русские машины" и другие компании.РИА Новости8 апреля ЕС ввел против России пятый по счету пакет санкций.РБКПод запретом оказался импорт удобрений и древесины из России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаТК ЗвездаРБКВечерняя МоскваRT на русскомРамблерФорпост Северо-ЗападMonavista DailyПодробнее о событииЕвросоюз опубликовал пятый пакет санкций против РоссииТК Звездавчера в 15:50ЕС заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 компанийТАССвчера в 15:41В Европе сообщили о полной заморозке активов ключевых российских банковМосковский Комсомолецвчера в 06:12Европа заморозила активы ключевых российских банковОбщественная служба новостейвчера в 06:40Евросоюз заморозил активы четырех российских банковКомсомольская правдавчера в 05:52Евросоюз объявил о полной заморозке активов четырех ключевых российских банковLenta.ruвчера в 05:26ЕС заморозил активы четырех ключевых российских банковПарламентская газетавчера в 05:16Показать ещёОценить123Поделиться