Будьте в Плюсе

ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Открытие»

ЕС расширяет санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и Банка "Открытие", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
РИА Новости
Помимо четырех банков, в списках фигурирует АО Концерн "Калашников", Судостроительный завод "Янтарь", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО Концерн "Созвездие", ООО "Русские машины" и другие компании.
РИА Новости
8 апреля ЕС ввел против России пятый по счету пакет санкций.
РБК
Под запретом оказался импорт удобрений и древесины из России.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России
ТК Звездавчера в 15:50
ЕС заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 компаний
ТАССвчера в 15:41
В Европе сообщили о полной заморозке активов ключевых российских банков
Московский Комсомолецвчера в 06:12
Европа заморозила активы ключевых российских банков
Общественная служба новостейвчера в 06:40
Евросоюз заморозил активы четырех российских банков
Комсомольская правдавчера в 05:52
Евросоюз объявил о полной заморозке активов четырех ключевых российских банков
Lenta.ruвчера в 05:26
ЕС заморозил активы четырех ключевых российских банков
Парламентская газетавчера в 05:16

Интересное

Минобороны: Россия передала Украине спасательное судно «Сапфир»

Москва безвозмездно передала Киеву судно "Сапфир".
РИА Новостивчера в 15:24

Художник показал новые арты своего проекта о Человеке-пауке из Сибири

Художник Евгений Зубков опубликовал новые арты своего проекта «Северный Паук» о Человеке-пауке из Сибири.
Игромания.рувчера в 15:50

ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Банк России с 18 апреля разрешает банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля.
Коммерсантъвчера в 15:06

В Пентагоне заявили о желании «увидеть поражение России» в спецоперации на Украине

США хотят увидеть поражение России в ходе военной спецоперации на Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
RT на русском17:42

Пентагон признал, что передаваемые США Киеву разведданные могут применить для наступлений

Пентагон признает, что разведывательная информация, которую США передают Украине, может быть использована Киевом для наступательных операций.
ТАССвчера в 16:33

Клубы РПЛ обсуждают вопрос создания нового турнира

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) намерены рассмотреть вопрос создания нового турнира для команд лиги.
Спорт-Экспрессвчера в 12:38

Войска ЛНР разблокировали автодорогу на Лисичанск

Сегодня бойцы Народной милиции ЛНР захватили 29-й блокпост ВСУ на автодороге Луганск-Лисичанск, что открывает путь к этому городу.
ИАНЕДвчера в 15:08

РВ: ВС РФ захватили под Харьковом ракеты и другое оружие, поставленное на Украину НАТО

ВС РФ получили образцы вооружения, поставляемого боевикам ВСУ и националистическим батальонам странами НАТО.
ГЛАС.RUвчера в 16:32

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов рэпера Face

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов шесть физлиц, включая Ивана Дремина, известного как рэпер Face, и экс-адвоката Марка Фейгина, следует из информации на сайте ведомства.
ТАССвчера в 14:10

Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу.
РИА Новостивчера в 15:34