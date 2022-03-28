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ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%»

В США санкционное «правило 50%» действует с 2008 года, но в Евросоюзе в общем случае оно не применялось.
РБК
Периодически ЕС будет обновлять свои разъяснения по порядку применения санкций, указывает Еврокомиссия.
РБК
В санкционном списке ЕС, подразумевающем заморозку активов, находятся 877 физических лиц и 62 организации.
ФАН
В пресс-службе Альфа-банка заявили РБК, что санкции против акционеров банка не распространяются на Альфа-банк.
РБК

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Страны ЕС начали применять в санкциях против РФ «правило 50%»
iReactor09:34
Евросоюз расширил антироссийские санкции за счет «правила 50%»
Народные новости09:28
Правило "50%" расширяет санкции ЕС против России
Вятка-На-Сети08:51
ЕС решил применять в санкциях правило 50%
ТВ Центр08:33
ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%»
РБК07:53

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