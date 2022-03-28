РБКЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%»В США санкционное «правило 50%» действует с 2008 года, но в Евросоюзе в общем случае оно не применялось.РБКПериодически ЕС будет обновлять свои разъяснения по порядку применения санкций, указывает Еврокомиссия.РБКВ санкционном списке ЕС, подразумевающем заморозку активов, находятся 877 физических лиц и 62 организации.ФАНВ пресс-службе Альфа-банка заявили РБК, что санкции против акционеров банка не распространяются на Альфа-банк.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКНародные новостиiReactorФАНПодробнее о событииСтраны ЕС начали применять в санкциях против РФ «правило 50%»iReactor09:34Евросоюз расширил антироссийские санкции за счет «правила 50%»Народные новости09:28Правило "50%" расширяет санкции ЕС против РоссииВятка-На-Сети08:51ЕС решил применять в санкциях правило 50%ТВ Центр08:33ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%»РБК07:53Показать ещёОценить42Поделиться