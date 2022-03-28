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ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%»

В США санкционное «правило 50%» действует с 2008 года, но в Евросоюзе в общем случае оно не применялось.
РБК
Евросоюз по аналогии с Соединенными Штатами начал применять "правило 50%", которое подразумевает суммирование долей подсанкционных лиц в компании для отнесения последней к объектам санкций.
Газета.Ru
Крупнейшим акционером ABH Holdings 14 марта с долей почти 41% стал Андрей Косогов, который не находится под санкциями ЕС.
РБК
Периодически ЕС будет обновлять свои разъяснения по порядку применения санкций, указывает Еврокомиссия.
РБК

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Евросоюз ужесточил санкции против россиян
URA.Ru11:34
ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%»
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