РБКЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%»В США санкционное «правило 50%» действует с 2008 года, но в Евросоюзе в общем случае оно не применялось.РБКЕвросоюз по аналогии с Соединенными Штатами начал применять "правило 50%", которое подразумевает суммирование долей подсанкционных лиц в компании для отнесения последней к объектам санкций.Газета.RuКрупнейшим акционером ABH Holdings 14 марта с долей почти 41% стал Андрей Косогов, который не находится под санкциями ЕС.РБКПериодически ЕС будет обновлять свои разъяснения по порядку применения санкций, указывает Еврокомиссия.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРБКАМИТЕЛМолваНародные новостиГазета.RuRT на русскомiReactorЭкономика сегодняФАНДума ТВПодробнее о событииЕвросоюз ужесточил санкции против россиянURA.Ru11:34ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%»РБК07:53Самое цитируемоеЕС решил применять в санкциях правило 50%ТВ Центр08:33ЕС расширил действие санкций в отношении России за счёт «правила 50%»RT на русском11:09Евросоюз вслед за США начал применять «правило 50 процентов» в санкциях против РоссииLenta.ru10:44Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за счет "правила 50%"Газета.Ru10:03В ЕС объявили об ужесточении санкций в отношении РФОбщественная служба новостей11:24Показать ещёОценить1KПоделиться