Глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер утверждал, что без российского газа европейские страны смогут обходиться шесть месяцев, более долгий отказ от поставок чреват существенным влиянием на экономику.
Депутат Верховной рады Украины, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире одного из местных телеканалов заявил, что украинские вооруженные силы не успевает освоить получаемое от Запада вооружение, после чего ведущая прервала с ним беседу.