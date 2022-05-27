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ЕС разработает план на случай остановки поставок газа из России

Глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер утверждал, что без российского газа европейские страны смогут обходиться шесть месяцев, более долгий отказ от поставок чреват существенным влиянием на экономику.
РБК
В Европе разрабатывают «запасной план» на случай полного прекращения поставок газа из России, сообщила
 Financial Times еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
РБК
С целью снижения зависимости от российских энергоносителей Брюссель разрабатывает, в частности, соглашение об увеличении поставок природного газа из Израиля через Египет.
ТАСС
Для сравнения, в 2021 году Россия поставила в ЕС 155 млрд куб. м газа.
ПРАЙМ

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