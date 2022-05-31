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ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года

Болгария получила отсрочку на введение эмбарго на закупку российской нефти до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков.
Интерфакс
Петков отметил, что Болгария останется единственной страной, которая в виде исключения продолжит получать российскую нефть через морской терминал.
Life.ru
Также стало известно, что лидерам стран-членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ в шестом пакете санкций ЕС, которое коснется поставок нефти по морю.
Известия
Кирил Петков сказал, что санкции затрагивают поставки 90% нефти, благодаря чему «значительная часть денежных потоков в Россию будет остановлена».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Болгария добилась отсрочки нефтяного эмбарго ЕС против России до конца 2024 года
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