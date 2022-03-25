РИА НовостиЕС разрешил Испании и Португалии самостоятельно вводить меры по снижению цен на энергиюВласти Испании и Португалии смогут принять временные меры, чтобы снизить цены на электроэнергию.ТАССГлава испанского кабмина поддержал достигнутые в ходе встречи договоренности, назвав соглашение положительным для Пиренейского полуострова.ИА Красная ВеснаКак заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главы государств и правительств Евросоюза договорились об "особом режиме" для Пиренейского полуострова по энергетическим вопросам.ТАСС"Речь идет о чрезвычайной, временной мере… которая позволит обоим правительствам снизить цены на энергию", - пояснил Санчес.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАННовый ДеньПодробнее о событииИспания и Португалия смогут принимать меры для снижения цен на электроэнергию самостоятельноПолитика Сегодня22:26ЕС позволил Испании и Португалии самостоятельно снижать цены на электроэнергиюФАН20:44ЕС разрешил Испании и Португалии самостоятельно вводить меры по снижению цен на энергиюРИА Новостивчера в 16:21В Испании заявили, что Мадрид и Лиссабон примут меры для снижения цен на электроэнергиюТАССвчера в 16:24ЕС разрешил Португалии и Испании вводить меры по снижению цен на энергиюИА Красная Веснавчера в 16:38Показать ещёОценить8Поделиться