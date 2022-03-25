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ЕС разрешил Испании и Португалии самостоятельно вводить меры по снижению цен на энергию

Власти Испании и Португалии смогут принять временные меры, чтобы снизить цены на электроэнергию.
ТАСС
Глава испанского кабмина поддержал достигнутые в ходе встречи договоренности, назвав соглашение положительным для Пиренейского полуострова.
ИА Красная Весна
Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главы государств и правительств Евросоюза договорились об "особом режиме" для Пиренейского полуострова по энергетическим вопросам.
ТАСС
"Речь идет о чрезвычайной, временной мере… которая позволит обоим правительствам снизить цены на энергию", - пояснил Санчес.
РИА Новости

Подробнее о событии

Испания и Португалия смогут принимать меры для снижения цен на электроэнергию самостоятельно
Политика Сегодня22:26
ЕС позволил Испании и Португалии самостоятельно снижать цены на электроэнергию
ФАН20:44
ЕС разрешил Испании и Португалии самостоятельно вводить меры по снижению цен на энергию
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