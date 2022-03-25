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ЕС разрешил Испании и Португалии самостоятельно вводить меры по снижению цен на энергию

Власти Испании и Португалии смогут принять временные меры, чтобы снизить цены на электроэнергию.
ТАСС
Глава испанского кабмина поддержал достигнутые в ходе встречи договоренности, назвав соглашение положительным для Пиренейского полуострова.
ИА Красная Весна
При принятии решения об "иберийском исключении" была принята во внимание крайне низкая степень связей электросетей Иберийского полуострова с остальной частью ЕС – лишь 3%.
РИА Новости
"Речь идет о чрезвычайной, временной мере… которая позволит обоим правительствам снизить цены на энергию", - пояснил Санчес.
РИА Новости

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В Испании заявили, что Мадрид и Лиссабон примут меры для снижения цен на электроэнергию
ТАССвчера в 16:24
ЕС разрешил Испании и Португалии самостоятельно вводить меры по снижению цен на энергию
РИА Новостивчера в 16:21
ЕС разрешил Португалии и Испании вводить меры по снижению цен на энергию
ИА Красная Веснавчера в 16:38
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