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ЕС разрешил передачу России самолетов после исполнения контрактов финлизинга

Европейские авиакомпании смогут исполнять контракты финансового лизинга, заключенные с российскими перевозчиками до 26 февраля.
Российская газета
После истечения сроков контракта самолеты по условиям финлизинга перейдут в собственность перевозчиков из РФ.
Коммерсантъ
Также уточняется, что российскому контрагенту не должно быть предоставлено «никаких экономических ресурсов, за исключением передачи собственности на воздушное судно после полного возмещения финансового лизинга».
Коммерсантъ
Точное число самолетов в финлизинге у российских компаний неизвестно.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЕС разрешит лизингодателям выполнить некоторые контракты с российскими перевозчиками
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