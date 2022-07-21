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ЕС разрешит «Роснефти» и «Газпром нефти» перевозить нефть в третьи страны

В рамках «шестого с половиной» пакета европейских санкций, объявленного Советом ЕС 21 июля, Евросоюз разрешит европейским операторам сделки с определенными российскими госкомпаниями, направленные на транспортировку российской нефти в третьи страны.
РБК
В марте ЕС ввел запрет на сделки для европейцев с компаниями из списка, в котором находятся в том числе "Роснефть", "Газпром нефть", "Алмаз-Антей", КамАЗ, "Ростех".
Газета.Ru
Затем, в рамках шестого пакета санкций, Евросоюз запретил морские поставки российской нефти в ЕС.
Газета.Ru
ЕС в марте запретил европейским контрагентам сделки с рядом российских компаний.
ФАН

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