Лидеры стран-участниц Евросоюза договорились на 30 дней ограничить въезд для граждан государств, которые не входят в ЕС, из-за распространения коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции глав государств стран Евросоюза, сообщает Spiegel.

ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

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