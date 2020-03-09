Коронавирус

РБКРБКЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

Лидеры стран-участниц Евросоюза договорились на 30 дней ограничить въезд для граждан государств, которые не входят в ЕС, из-за распространения коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции глав государств стран Евросоюза, сообщает Spiegel.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

РБКвчера в 17:21

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 15:12

Лидеры ЕС договорились координировать эвакуцию европейцев из-за рубежа

РИА Новостивчера в 15:25

Глава МВД ФРГ распорядился ввести ограничения на въезд граждан стран, не входящих в ЕС

ТАССвчера в 16:02

Евросоюз запретил въезд граждан из других стран

Известиявчера в 14:31

Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Lenta.ruвчера в 15:08

Меркель: В ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд

РЕН ТВвчера в 15:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:02, Ашберн
Наука

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 21:09
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Лукашенко удивило решение России по закрытию границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16 марта в 12:25
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
РИА Новости вчера в 23:02
Гаджеты

Началось производство памяти Samsung eUFS 3.1

В Samsung объявили о начале массового производства новой твердотельной флэш-памяти eUFS 3.1.
Игромания.ру вчера в 17:50
Наука

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Экспресс газета вчера в 10:37
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
RT на русском вчера в 15:12
Общество

Малышева рассказала об эффективности «звездочки» против коронавируса

Малышева развеяла мифы по поводу эффективности данных препаратов против коронавируса и сказала, что от данной инфекции они не спасут.
Deita.ru вчера в 23:30
Энергетика

Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%

Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу.
Ведомости вчера в 16:48
Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке

Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 21:04
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Слово и Дело вчера в 03:37
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК вчера в 04:47
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста вчера в 13:49
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ 16 марта в 22:58
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Технологии

Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Московский Комсомолец в Марий Эл 16 марта в 07:46
Биатлон

Россиянин Халили обратился к Фуркаду

Газета.Ru 14 марта в 20:05
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру 16 марта в 05:08
Политика

Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента

Коммерсантъ вчера в 23:41
Энергетика

Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
REGNUM вчера в 20:22
Футбол

Мамаев анонсировал свой переезд из России

Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России.
Известия вчера в 22:41
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей 16 марта в 07:46
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Авто

Новый мощный Audi S8 доехал до России

Цены начинаются от 10 290 000 рублей. Седан Audi S8 нового поколения представили летом 2019 года.
110km.ru вчера в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное