Коронавирус
РБКЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев
Лидеры стран-участниц Евросоюза договорились на 30 дней ограничить въезд для граждан государств, которые не входят в ЕС, из-за распространения коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеоконференции глав государств стран Евросоюза, сообщает Spiegel.
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Наука
В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Лукашенко удивило решение России по закрытию границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
Гаджеты
Началось производство памяти Samsung eUFS 3.1
В Samsung объявили о начале массового производства новой твердотельной флэш-памяти eUFS 3.1.
Наука
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
Общество
Малышева рассказала об эффективности «звездочки» против коронавируса
Малышева развеяла мифы по поводу эффективности данных препаратов против коронавируса и сказала, что от данной инфекции они не спасут.
Энергетика
Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%
Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу.
Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке
Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Технологии
Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Биатлон
Россиянин Халили обратился к Фуркаду
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента
Энергетика
Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%
Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
Футбол
Мамаев анонсировал свой переезд из России
Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Авто
Новый мощный Audi S8 доехал до России
Цены начинаются от 10 290 000 рублей. Седан Audi S8 нового поколения представили летом 2019 года.