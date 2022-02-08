По словам Ольги Лаутман, российского аналитика, которая разместила скрин в Twitter, вводящий в заблуждение заголовок о российско-украинском конфликте оставался на главной странице Bloomberg в течение 30 минут.
Защита жены экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, арестованной на 2 месяца по делу о нападении на сотрудника правопорядка, обжаловала постановление о содержании ее под стражей, женщина утверждает, что не совершала никаких преступлений и правонарушений, заявила РИА Новости адвокат Наталья Добронравова.