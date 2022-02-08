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ЕС считает заметку Bloomberg о вторжении России на Украину ошибкой с коротким сроком жизни

Евросоюз считает, что фейковая новость Bloomberg о «вторжении России на Украину», опубликованная в полночь 5 февраля, была «ошибкой с коротким сроком жизни».
Lenta.ru
Как пишут американские СМИ, пользователям, которые "нажимали на сногсшибательную историю", показывали страницу с ошибкой.
Газета.Ru
По словам Ольги Лаутман, российского аналитика, которая разместила скрин в Twitter, вводящий в заблуждение заголовок о российско-украинском конфликте оставался на главной странице Bloomberg в течение 30 минут.
Газета.Ru
Позднее материал удалили с сайта, а агентство принесло извинения за ложные данные.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В ЕС назвали «ошибкой с коротким сроком жизни» новость Bloomberg о «вторжении» РФ
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ЕС считает новость Bloomberg о «вторжении РФ на Украину» ошибкой «с коротким сроком жизни»
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