с чего всё началось

ЕС сократил список безопасных для возобновления авиасообщения стран с 14 до 12. Из списка исключили Сербию и Черногорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои дипломатические источники.

ЕС сократил список стран для открытия границ с 14 до 12

Политика Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы. 453

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля. 10

Наука Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут. 8

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 133

Политика Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге 14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал закон о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, а также указ, лишающий специальный административный район особого статуса. 247

Политика В Баку демонстранты ворвались в здание парламента В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. 62

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1,1K

Политика Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов. 227

Происшествия В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС. 33

Здоровье Названы симптомы рака щитовидной железы Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты рассказали, какие неприятные симптомы могут говорить о раке щитовидной железы: Ощущение комка в горле. 1

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах На время служебной проверки в Сбербанке отстранены от работы двое сотрудников мужского пола. Их обвиняют в сексуальных домогательствах. 60