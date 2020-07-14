Коронавирус

Финансовая газетаФинансовая газетаЕС сократил список стран для открытия границ с 14 до 12

ЕС сократил список безопасных для возобновления авиасообщения стран с 14 до 12. Из списка исключили Сербию и Черногорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои дипломатические источники.
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«Европейский Союз намерен убрать Сербию и Черногорию из своего списка безопасных стран, из которых разрешены поездки», — об этом 14 июля сообщает
 Reuters со ссылкой на свои источники.
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ЕС исключил из списка безопасных для въезда стран Сербию и Черногорию

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Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине

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Шоу-бизнес

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РИА Новости вчера в 06:48
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Общество

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Общество

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Наука

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Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
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Общество

Производитель «Авента-М» оценил исправность аппаратов

Исправность аппаратов ИВЛ оценил производитель «Авента-М».
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Политика

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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

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Происшествия

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Здоровье

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Общество

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На время служебной проверки в Сбербанке отстранены от работы двое сотрудников мужского пола. Их обвиняют в сексуальных домогательствах.
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Шоу-бизнес

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Продан головной офис банка «Иваново»

Продано здание головного офиса банка на проспекте Ленина, 31А в Иванове.
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