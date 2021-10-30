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ЕС в ходе встречи G20 настаивает на расширении международного сотрудничества по энергетике

Международное сотрудничество в сфере энергетики должно быть расширено.
ТАСС
Саммит «Большой двадцатки» начал работу в Риме 30 октября.
ФАН
Евросоюз столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьёзному удорожанию электроэнергии.
РИА Новости
«На G20 настаивали на расширении международного сотрудничества в области энергетики, производственно-сбытовых цепочек и здравоохранения», — написал Мишель на своей странице в Twitter.
ФАН

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Евросоюз требует расширить международное сотрудничество по энергетике
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