Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Четвертьфинальные пары сформировались следующим образом: «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» «Арсенал» – «Сандерленд» «Брентфорд» – «Челси» «Ливерпуль» – «Лестер» Четвертьфинальные матчи пройдут на неделе с 20 по 26 декабря.
Российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания по глобальной экономике и здравоохранению саммита G20 призвал ускорить процесс признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации.
Актер и режиссер Константин Хабенский заявил, что согласился стать худруком МХТ им. Чехова, так как любит этот театр и дорожит им. Об этом он рассказал в обращении к труппе, опубликованном на сайте театра.