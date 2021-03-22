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ЕС включил двоих россиян в список санкций за нарушение прав человека

Два россиянина — уроженца Чечни подпали под санкции Евросоюза за нарушение прав человека. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС. В частности, в чёрном списке оказались зампредседателя правительства Чеченской Республики Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев.В источнике
С чего всё началось
В частности, в чёрном списке
 оказались зампредседателя правительства Чеченской Республики Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев.

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