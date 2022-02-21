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ЕС включил в черный список еще пять человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму

Евросоюз включил в черный список по России еще пять человек за организацию выборов в Госдуму РФ в Крыму.
ТАСС
Под санкции попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
РИА Новости
Крым стал российским регионом в 2014 году.
News.ru
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября 2021 года.
Коммерсантъ

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