Под санкции попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение Минских соглашений, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать призыв СБ РФ признать независимость ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза, на котором обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля.