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ЕС внес в санкционные списки Медведева, Мишустина, Колокольцева и зафиксировал в документе

Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Lenta.ru
В списке также фигурирует глава правительства Михаил Мушустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Владимир Колокольцев.
Life.ru
Евросоюз опубликовал список российских чиновников, которые попали под санкции из-за военной операции России в Украине.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Санкции против Путина и Лаврова также ввели Британия и Канада.
РИА Новости

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ЕС включил в черный список Мишустина, Медведева, Колокольцева
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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ЕС внес в санкционные списки Медведева, Мишустина, Колокольцева и зафиксировал в документе
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