Lenta.ruЕС внес в санкционные списки Медведева, Мишустина, Колокольцева и зафиксировал в документеДокумент Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.Lenta.ruВ списке также фигурирует глава правительства Михаил Мушустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Владимир Колокольцев.Life.ruЕвросоюз опубликовал список российских чиновников, которые попали под санкции из-за военной операции России в Украине.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентСанкции против Путина и Лаврова также ввели Британия и Канада.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНLife.ruЯмал-МедиаПодробнее о событииЕС включил в черный список Мишустина, Медведева, КолокольцеваТАСС17:56Евросоюз включил в санкционные списки президента Путина и премьер-министра МишустинаРИА Новости17:58Самое цитируемоеПод санкции Евросоюза попали Медведев и МишустинДождь17:53Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентМишустин, Медведев и Колокольцев попали в черный список ЕСФАН17:47ЕС внес в санкционные списки Медведева, Мишустина, Колокольцева и зафиксировал в документеLenta.ru17:49ЕС ввел санкции против Путина, Мишустина и заморозил упрощенный визовый режимКоммерсантъ17:47Евросоюз ввёл санкции в отношении Путина, Лаврова и ещё более 90 человекLife.ru17:50ЕС ввел прямые санкции против Путина, Медведева, МишустинаМосковский Комсомолец17:45Показать ещёОценить35Поделиться