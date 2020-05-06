Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЕвросоюз вошел в самую глубокую рецессию в истории

Евросоюз из-за борьбы с пандемией коронавируса столкнется в 2020 году с самым серьезным спадом экономики в своей истории, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции. "Сейчас ясно, что ЕС вошел в самую глубокую экономическую рецессию в своей истории", - сказал Джентилони.
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Еврокомиссия назвала COVID-19 причиной глубочайшей рецессии в истории ЕС

РБК08:56

Евросоюз вошел в самую глубокую экономическую рецессию в истории из-за пандемии

Комсомольская правда05:23

В ЕК заявили о самой глубокой экономической рецессии в истории ЕС

RT на русском06:51

Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в истории

РИА Новости06:24

Европейский союз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории

Эхо Москвы05:35

ЕС вошел в самую глубокую рецессию в своей истории

Московский Комсомолец05:31

В Еврокомиссии заявили, что ЕС вступил в глубочайшую рецессию в своей истории

ТАСС08:17
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Общество

В Москве с 12 мая возобновят работу промпредприятия и стройки

С 12 мая в Москве планируют возобновить работу всех строительных организаций и промышленных предприятий.
РБК 09:52
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Общество

В Москве число жертв с коронавирусом превысило 900 человек

В Москве за минувшие сутки из-за коронавируса COVID-19 скончались 39 пациентов.
РБК 14:41
1
Политика

Российские регионы отказываются от ряда карантинных ограничений

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов разработать планы снятия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 11 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 15:00
1,4K
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
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Происшествия

На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста

В результате мотоциклист скончался на месте. «На Московском проспекте насмерть сбили мотоциклиста», – коротко сообщили подписчики паблика.
Петербургский дневник 14:23
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
3
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии

Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площадке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова.
Интерфакс 02:42
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Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
280
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
6K
Шоу-бизнес

Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа

Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
4
Авто

Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России

Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
5
Гаджеты

Microsoft представила недорогой планшет Surface Go 2

Astera 13:56
2
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,1K
Общество

Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус

Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник 15:03
4
Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
122
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Происшествия

Почему матери убивают своих детей

Экспресс газета 07:45
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Здоровье

В Петербурге 190 медиков проходят лечение в больнице им. Боткина

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о том, какое количество медиков с коронавирусом на данный момент проходят лечение в больнице им. Боткина.
Piter.tv 12:10
20
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
424
Общество

Москве предрекли массовый снос торговых центров

Lenta.ru 08:35
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Игры

В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

CyberSport.ru 11:34
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Игры

Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius

В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру 10:29
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12

Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 03 мая в 18:43
4
Общество

Инфекционист предсказал новый всплеск коронавируса в России

Сотрудник кафедры инфекционных болезней у детей Российского медуниверситета имени Пирогова Иван Коновалов предсказал России новый всплеск заболеваемости коронавируса, сообщают "Известия".
ProstoProSport 10:45
379
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
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