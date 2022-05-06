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ЕС введет эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцев

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев.
Lenta.ru
«Наше предложение — ввести эмбарго в зависимости от типов нефтепродуктов через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — подчеркнул Джентилони.
Ведомости
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заверила, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».
Рамблер
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.
РБК

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