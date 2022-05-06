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ЕС введет эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцев

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев.
Lenta.ru
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
РИА Новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил запрет на поставки российской нефти с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на экономику» страны.
РБК
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года.
РБК

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ЕС введет эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцев
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