Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

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Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций. Об этом в эфире France Inter рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

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Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, бывший профессор Harvard Business School и бывший министр финансов Франции. Он занимал посты вице-президента и председателя правления компании Group Honneywell Bull, а также президента и председателя правления компаний Thomson-RCA и France Telecom. Сегодня он является почетным президентом компаний Thomson и France Telecom. А с 2008 года - президентом и председателем правления Atos, одной из ведущих международных ИТ-компаний. С 2005 по 2007 год Тьерри Бретон занимал пост министра экономики, финансов и промышленности Франции в правительствах премьер-министров Жана-Пьера Раффарена, Доминика де Вильпена во времена президентства Жака Ширака.
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