Экономика
КоммерсантъЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций
Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций. Об этом в эфире France Inter рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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Энергетика
Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Авто
Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет
Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Происшествия
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
Общество
Мосгорсуд принял решение оставить ФБК в реестре иностранных агентов
Московский городской суд принял решение оставить так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального в соответствующем реестре иностранных агентов.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко тоже решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды.
Футбол
«Наполи» подписал защитника «Вероны» Ррахмани и оставил его в аренде
Защитник «Вероны» Амир Ррахмани подписал контракт с «Наполи», сообщается на официальном сайте клуба.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Гаджеты
Опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro
В 2011 году был выпущен собственный телефон компании — первое устройство с изначально предустановленным MIUI, конкурентоспособными техническими характеристиками и невысокой ценой.
Общество
Половина населения мира разочаровалась в капитализме
Большинство людей в мире (56%) разочаровались в эффективности капитализма. Об этом говорят данные отчета Edelman Trust Barometer.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
Происшествия
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Следственный комитет России опубликовал видеоролик о проведении осмотра в пермском мини-отеле "Карамель", где сегодня ночью погибли пять человек.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Политика
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Футбол
Соболев является инициатором ухода из «Крыльев Советов»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что нападающий Александр Соболев является инициатором ухода из самарского клуба.
Здоровье
В Китае выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии
К настоящему моменту всего выявлено шестьдесят два случая заражения данным коронавирусом, девятнадцать заболевших уже выписаны из больницы, добавляется в официальном заявлении.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Авто
В России появится Audi Q5 от ABT
Компания Audi привезет в Россию кроссоверы Q5 с доработками от тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Политика
«Проект» раскрыл состав нового правительства
По словам близкого к Кремлю источника, новый состав правительства будет объявлен в ближайшее время.