Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций. Об этом в эфире France Inter рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Общество После пожаров и ливней на Австралию обрушился град Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.

Футбол Мозес согласовал переход в «Интер» За карьеру в «Челси» Мозес уже выступал на правах аренды за «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

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Биатлон Глава СБР оценил шансы Малышко попасть на ЧМ по биатлону Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы Дмитрия Малышко оказаться в заявке национальной команды на чемпионат мира в итальянском Антхольце.

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Политика Запрет на другое гражданство для сенаторов внесут в Конституцию В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.