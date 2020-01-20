Экономика
КоммерсантъЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций
Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций. Об этом в эфире France Inter рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Гаджеты
Мобильная NVIDIA RTX 2080 SUPER замечена в Geekbench
Ещё в ноябре ресурс Notebookcheck сообщил, что NVIDIA запустит «суперскую» линейку своего мобильного семейства NVIDIA GeForce 20.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Биатлон
Резцова: в сборной России объясняют неудачи на этапах КМ отговорками
Тренеры и биатлонисты сборной России привыкли объяснять свои неудачи отговорками, которые выглядят смешно, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
Футбол
Вернер летом хочет перейти в «Ливерпуль»
Армия и оружие
Минобороны РФ показало роботов «Скарабей» и «Сфера» за работой в Сирии
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Футбол
Мозес согласовал переход в «Интер»
За карьеру в «Челси» Мозес уже выступал на правах аренды за «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм».
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Культура
Назначен новый исполнительный директор «Евровидения»
Пресс-служба Европейского вещательного союза сообщила о том, что шведский телевизионный менеджер Мартин Остердаль назначен новым исполнительным директором международных конкурсов "Евровидение" и "Детское Евровидение".
Биатлон
Глава СБР оценил шансы Малышко попасть на ЧМ по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы Дмитрия Малышко оказаться в заявке национальной команды на чемпионат мира в итальянском Антхольце.
Политика
Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Кино
Колин Фаррелл сменил имидж для роли Пингвина в «Бэтмене»
Технологии
Sega пообещала рассказывать о Сонике каждый месяц до конца 2020 года
Издательство Sega объявило о запуске инициативы Sonic 2020, в рамках которой будет делиться новостями о Сонике и связанных с ним проектах 20-го числа каждого месяца вплоть до конца 2020 года.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс
Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
Экономика
Правительство Медведева не успело потратить триллион рублей
Правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, освоило почти 94,2 процента бюджета и не успело потратить более триллиона рублей.
Политика
Запрет на другое гражданство для сенаторов внесут в Конституцию
В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Политика
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Происшествия
В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка
В томскую многоэтажку подбросили новорожденного ребенка. Жильцы дома обнаружили девочку в минувшие выходные.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Происшествия
В Нижнекамске хоккеист устроил ДТП и скрылся с места аварии
Капитан клуба КХЛ "Нефтехимик" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.