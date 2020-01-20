Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций. Об этом в эфире France Inter рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

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Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы Дмитрия Малышко оказаться в заявке национальной команды на чемпионат мира в итальянском Антхольце.
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Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

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Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

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Sega пообещала рассказывать о Сонике каждый месяц до конца 2020 года

Издательство Sega объявило о запуске инициативы Sonic 2020, в рамках которой будет делиться новостями о Сонике и связанных с ним проектах 20-го числа каждого месяца вплоть до конца 2020 года.
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Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Запрет на другое гражданство для сенаторов внесут в Конституцию

В Конституции пропишут запрет для сенаторов иметь другое гражданство или вид на жительство в другом государстве, сейчас это регулируется федеральным законом, сказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
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Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
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В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка

В томскую многоэтажку подбросили новорожденного ребенка. Жильцы дома обнаружили девочку в минувшие выходные.
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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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В Нижнекамске хоккеист устроил ДТП и скрылся с места аварии

Капитан клуба КХЛ "Нефтехимик" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.
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Тьерри Бретон
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, бывший профессор Harvard Business School и бывший министр финансов Франции. Он занимал посты вице-президента и председателя правления компании Group Honneywell Bull, а также президента и председателя правления компаний Thomson-RCA и France Telecom. Сегодня он является почетным президентом компаний Thomson и France Telecom. А с 2008 года - президентом и председателем правления Atos, одной из ведущих международных ИТ-компаний. С 2005 по 2007 год Тьерри Бретон занимал пост министра экономики, финансов и промышленности Франции в правительствах премьер-министров Жана-Пьера Раффарена, Доминика де Вильпена во времена президентства Жака Ширака.
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